"Kann Kurz nach dem Mafia-Paragraf angeklagt werden, Herr Professor?"

„Das heimliche Aufnehmen und Veröffentlichen eines Telefonats ist nach § 120 Strafgesetzbuch strafbar, das bloße Transskript, also eine schriftliche Übertragung des Gesprochenen, nicht“, erklärt Prof. Andreas Venier vom Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht der Uni Innsbruck.



Unlogisch? „Ja, das ist nicht ganz logisch. Die Aufnahme ist strafbar, die Abschrift nicht“, gibt der Rechtsexperte zu. Kurz und sein Anwalt hätten jetzt mehrere Möglichkeiten, damit diese Tonbandaufnahme vor Gericht als Beweis zugelassen wird: „Wenn er nur das Transskript vorliest, ist der Tatbestand nach herrschender Meinung nicht erfüllt. Aber es handelt sich dabei nur um einen mittelbaren Beweis, was bei der Beweiswürdigung ein Problem sein kann, auf das Original wird man nicht verzichten können.“ Venier gibt aber zu: „So eine Aufnahme vorzulegen, um seine Unschuld zu beweisen, wäre jedenfalls ein Rechtfertigungsgrund.“



Die andere Möglichkeit?