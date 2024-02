Private Mondlandung: Beim vierten Versuch endlich erfolgreich?

Tatsächlich haben die Misserfolge mehrere Ursachen: So sind die Triebwerke wichtig, weil mangels Atmosphäre nicht mit einem Fallschirm wie auf der Erde oder dem Mars gelandet werden kann. Dafür müssen diese im Landeanflug genau gedrosselt werden. Doch diese feine Justierung der Landedüsen ist enorm teuer. Hier wurde zuletzt vielerorts der Sparstift angesetzt, was zu manchen Misserfolgen geführt hat. Denn am Ende fehlte der Treibstoff für die zusätzlichen Flugmanöver, was zum Absturz führte. Eine zusätzliche Fehlerquelle ist der Landeplatz, denn mangels Orientierungshilfe auf dem Mond und der enormen Staubentwicklung erfolgt die Steuerung oft von der Erde aus. Bis die Kamerabilder auf der Erde ankommen und die tatsächliche Kursänderung passiert, vergehen mehrere Sekunden. Die US-Astronauten wie Neil Armstrong hingegen konnten in Echtzeit reagieren.

Mond-Südpol im Visier Außerdem haben die Apollo-Missionen in der Nähe des Äquators aufgesetzt, wogegen nun der schwieriger zu erreichende Südpol angesteuert wird. Dort sind auch die Krater schlechter zu sehen, weil die Sonne tiefer steht und die Schatten länger sind. Dazu kämpfen nicht mehr nur zwei Staaten um Erfolge und Bestleistung wie in den 60er-Jahren, sondern rund ein Dutzend Nationen und noch einmal so viele Firmen. Allein heuer werden rund 250 Raketen ins All starten, sechs weitere Mondlandungen sind geplant. Die starke Rivalität erhöht vielerorts den Zeitdruck. Gleichzeitig müssen die Privaten ihre Kosten im Auge behalten und sparen diese bei teuren Tests ein. Mitunter kosten alleine die Simulationen der staatlichen Akteure mehr Geld als die gesamte Mission von Privatfirmen.

Von Werbung bis Kunst Intuitive Machines könnte jedenfalls von der Landesonde "Odysseus" erstmals hochauflösende Bilder des Mondes zur Erde schicken. Darauf deuten schon die ersten Fotos aus dem Weltraum hin. Geplant ist die erst zweite erfolgreiche Landung in der Südpolregion. Die NASA hat sechs Geräte mit an Bord, die künftige Landungen erleichtern sollen. Denn die USA wollen - wie auch China - in diesem Bereich eine Mondstation bauen. Deren Erfolg wird auch davon abhängen, dass die Privatfirmen Transporte übernehmen. Hinzu kommt eine kommerzielle Komponente, so werden auch eine Skulptur, ein Rechenzentrum sowie eine "Zeitkapsel" mit Botschaften an künftige Mondbewohner enthält. Ein kanadischer Mini-Satellit, der Werbebotschaften vom Mond zur Erde schicken sollte, wurde hingegen nicht mehr rechtzeitig fertig.

Geplant ist die Landung um 23.30 Uhr MEZ. Gestartet ist die Mission am 15. Februar mit einer Falcon-Rakete von Elon Musks Unternehmen SpaceX.

Livestream der Mondlandung: