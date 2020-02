Großherzogin von Luxemburg im Visier der Regierung

Am Hofe herrschte zudem ein Klima der Angst. In Gesprächen zwischen Kollegen seien Jovialität und Humor selten; „jeder ist auf der Hut und wiegt seine Worte ab“, heißt es in dem Bericht. Kritische Stimmen würden abgekanzelt. Zu Fragen nach dem Sekretariat der Großherzogin bekam der vom Premier beauftragte Prüfer einen Anwaltsbrief.