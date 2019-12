Luxemburg: Thronfolger Guillaume und Stephanie erwarten erstes Baby

Es gibt Nachwuchs am großherzoglichen Hof in Luxemburg: Erbgroßherzog Guillaume (38) und Erbgroßherzogin Stephanie (35) erwarten ihr erstes Kind. Das teilte der Hofmarschall am Freitag in Luxemburg mit. Die Geburt werde für Mai erwartet.

Guillaume und Stephanie sind seit sieben Jahren verheiratet. In der Mitteilung hieß es weiter, Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa sowie die Mitglieder beider Familien seien "entzückt" über die Nachricht und teilten "ihre große Freude".