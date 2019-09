Archie Harrison: Geheimnis um Taufpatin gelüftet

Geboren wurde Archie Harrison Mountbatten-Windsor am 6. Mai 2019. Bis auf wenige offizielle Fotos gibt es kaum Updates über dessen Aussehen oder Entwicklung. Auch Archies Taufe fand am 6. Juli 2019 im kleinen Kreis und ohne Presse statt. Nun soll zumindest durchgesickert sein, wer Baby Archies Taufpatin sein soll.

Dabei soll es sich um Meghans sehr gute Freundin Isabel May handeln, wie die Royal-Expertin Katie Nicholl wissen will. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte sie ihren Verdacht: "Ich war beim Launch von Meghans Charity-Kollektion für 'Smart Works' und habe im Publikum Isabel May gesehen. Diese hätte Meghan geholfen, sich in ihrer neuen Heimat England zurechtzufinden. Auch bei Meghans und Harrys Hochzeit war sie anwesend.

Wer ist Isabel May?

Isabel May war Kommunikations-Chefin des Luxus-Labels Burberry, ist 40 Jahre alt und soll zum engsten Freundeskreis von Herzogin Meghan zählen.