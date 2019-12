Österreich bei materiellem Wohlstand auf Rang drei in der EU

In den meisten EU-Ländern blieben die TIV-Werte in den jüngsten Jahren konstant, deutliche Verbesserungen verzeichneten nur Rumänien (von 65 Prozent des EU-Schnitts 2016 auf 71 Prozent 2018), die Slowakei (von 68 auf 73 Prozent) und Litauen (von 85 auf 89 Prozent). Die stärksten Rückgänge gab es in Schweden (von 112 auf 108 Prozent) und Frankreich (von 110 auf 107 Prozent). Auch in Österreich ergab die Statistik einen Rückgang, von 119 Prozent 2016 auf nunmehr 117 Prozent.

Andere Berechnung

Wesentlich größere Unterschiede als beim TIV gibt es beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das BIP streut zwischen 51 Prozent des EU-Schnitts in Bulgarien und 261 Prozent in Luxemburg. Österreich hat nach diesem Maßstab mit 127 Prozent des EU-Schnitts einen höheren Wohlstand als Deutschland (122 Prozent), aber weniger als Luxemburg, Irland, die Niederlande und Dänemark.

Bei Irland ist der Unterschied der beiden Indikatoren besonders krass: Beim BIP pro Kopf liegt Irland mit 189 Prozent des EU-Schnitts hinter Luxemburg auf Rang zwei, beim TIV pro Kopf mit 95 Prozent hingegen unter dem Durchschnitt.