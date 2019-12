Luxemburg – die andere Hauptstadt der EU

Heute, fast siebzig Jahre später, ist das kleine, für die EU so wichtige Luxemburg nicht wieder zu erkennen. Die Hohe Behörde, die heutige EU-Kommission, siedelte zwar bald nach Brüssel. Doch geblieben ist der Europäische Gerichtshof ( EuGH) und dazu kamen viele andere europäische Institutionen.

Sie sind alle auf dem Kirchberg zu finden, einem früher idyllisch grünen Fleckchen unweit der pittoresken Altstadt von Luxemburg. Wer heute über das Kircherg-Plateau fährt – kaum jemand geht hier zu Fuß – der durchquert eine sterile Landschaft moderner Betonburgen. Der sieht viel Chrom, Glas und neue Hochhaustürme, der trifft Banker und EU-Beamte.

Österreicher als Rechnungsprüfer

Oskar Herics hielt es trotz der zuweilen dystopischen Arbeitsumgebung sechs Jahre lang in Luxemburg – genauer am Europäischen Rechnungshof. Der 62-jährige Burgenländer prüft dort als Vertreter Österreichs, ob die EU ihre Gelder zweckmäßig einsetzt, ob Mittel verloren gehen oder veruntreut werden. Ein Thema, in das sich Herics besonders vertieft hat: Die europäischen Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn – und wie viel dort noch schiefläuft. Im Frühling kehrt der gebürtige Schandorfer nach Österreich zurück.

Neu nach Luxemburg kam hingegen heuer Österreichs Richter am EuGH, Andreas Kumin. Dem renommierten Grazer Europarechtler blieb keine Zeit, um sich entspannt einzuarbeiten: An die 1.000 Fälle hat der EuGH heuer behandelt. Mit rund 2.300 Mitarbeitern ist der EU-Gerichtshof die bei weitem größte EU-Institution in Luxemburg.