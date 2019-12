EU-Parlamentarier: Brüssel-Straßburg oder der monatliche Irrsinn

Alle lieben Straßburg, die wunderschöne Stadt im Elsass – aber zwölf Mal pro Jahr hin- und hergondeln, das wollen nur die Allerwenigsten der 751 EU-Abgeordneten. Die jährlichen Kosten für den monatlichen Reisewahnsinn beträgt an die 200 Millionen Euro, der ökologische Fußabdruck ist verheerend. Unzählige Male haben die EU-Abgeordneten gefordert: Ein Sitz für das Europäische Parlament reiche – der zweite befindet sich in Brüssel. Und weil dieses viel näher bei den Machtzentren EU-Kommission und Rat liegt, würden die Mandatare eher für die Schließung in Straßburg plädieren.