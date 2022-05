Fluchthelferin aus Liebe: Gefängnischefin erschoss sich

Vicky White hatte am letzten Arbeitstag vor ihrer Pensionierung am 29. April den 120-Kilo-Hünen, der 75 Jahre Haft auf dem Zettel hat, unter dem Vorwand aus dem Gefängnis geholt, er müsse sich einer psychiatrischen Untersuchung bei Gericht unterziehen. Videoaufnahmen zeigten den Akt, bei dem White in orangefarbener Gefängnis-Montur und mit Fußfesseln in ein Auto steigt. Das Duo kam allerdings nie bei Gericht an, sondern machte sich mit einigen Stunden Vorsprung aus dem Staub.

Bezirkssheriff Rick Singleton schloss nicht aus, dass sich der 2015 des Mordes an einer 58-Jährigen überführte White, der bis dahin allseits anerkannten, beliebten und über einen tadellosen Leumund verfügenden Justizvollzugsbeamtin „bemächtigt“ haben könnte. Er schwenkte auf „besondere Beziehung“ um; Liebelei nicht ausgeschlossen. Die Whites sollen seit 2020 verbandelt gewesen sein.

Weil Frau White kurz vor der filmreifen Aktion Hab und Gut verkauft hatte, verfügten die Flüchtlinge über genügend Barschaft, um die Flucht vor den Cops durch mehrfach gewechselte Autos zu verlängern. In einer Autowaschstraße in Evansville fiel Casey White am Montag auf – ein Tipp aus der Bevölkerung. Eine Video-Kamera zeigte ihn. US-Marshals verstärkten ihre Präsenz. Dann gelang der Zugriff.

Beide Whites sollten so schnell wie möglich zurück nach Florence/Alabama gebracht, dort angeklagt und bis dahin in einer nicht näher bezeichneten Justizvollzugsanstalt festgehalten werden. Sheriff Singleton, seit fast 50 Jahre im Job, wurde bei einer improvisierten Pressekonferenz am frühen Abend gefragt, was seine größere Lehre aus dem Fall sei. „Dass man niemanden wirklich kennt, auch wenn man das denkt.“ Singleton hätte nach eigenen Worten seine Hand für Vicky White ins Feuer gelegt. Was ihre genauen Motive waren, wird vielleicht nie geklärt. Singleton sagte: „Vicky hat uns einige Antworten zu geben.“ Kurz danach erhielt er die Nachricht von ihrem Tod.