Gefängnisausbruch: Häftling nach 25 Jahren bei Schwarzarbeit gefasst

25 Jahre nach einem spektakulären Gefängnisausbruch aus der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) ist einer der Häftlinge doch noch gefasst worden. Nach einem Vierteljahrhundert auf der Flucht wurde dem 55-jährigen Serben eine Schwarzarbeiterkontrolle zum Verhängnis. Den Beamten war bei der Überprüfung aufgefallen, dass der Arbeiter seit 1996 zur internationalen Fahndung ausgeschrieben war.

In Handschellen wurde der ergraute Angeklagte Dejan D. am Dienstag zu seinem Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt geführt. Als „Einbrecherkönig“ hatte er Mitte der 90er-Jahre eine mehrjährige Freiheitsstrafe ausgefasst. Als sein Antrag auf bedingte Haftentlassung abgelehnt wurde, fasste er 1996 zusammen mit anderen Insassen der Strafanstalt Hirtenberg den gewagten Plan, gemeinsam auszubrechen. Mit einem Buttermesser, einem Schraubenzieher, einer Eisenstange und anderem Werkzeug gruben die Häftlinge in einer Zelle ein 40 mal 40 Zentimeter großes Loch in die 55 Zentimeter starke Außenmauer des Gefängnisses. „Damit die Wärter das Graben nicht hören, haben wir den Fernseher immer laut gedreht“, schilderte der Serbe dem Richter.