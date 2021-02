Spektakulärer Gefängnisausbruch: 200 Häftlinge auf der Flucht

Ein Massenausbruch in einem haitischen Hochsicherheitsgefängnis nahe der Hauptstadt Port-au-Prince hat dutzende Tote gefordert. 200 Insassen gelang die Flucht, nach ihnen wird gefahndet. "Manche von ihnen tragen Handschellen, sie werden nicht weit kommen", sagte ein Regierungssprecher am Freitagabend.

Der Ausbruch fand am Donnerstag statt. Bisher wurden 25 Todesopfer gezählt. Darunter waren sechs Häftlinge, wie der Sprecher der Regierung des Karibikstaates am Freitag mitteilte. 60 Häftlinge wurden von der Polizei wieder gefasst. Der Sprecher erklärte außerdem, dass der aus der Haftanstalt geflohene Chef einer berüchtigten Bande, Anel Joseph, am Freitag gut 100 Kilometer nordwestlich des Gefängnisses getötet worden sei, nachdem er Polizisten angegriffen habe.