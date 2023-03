Deutscher Ex-Präsident Wulff heiratet zum dritten Mal seine Bettina

Diesmal soll es für immer sein, wirklich. So kommentierten Freunde des Paares gegenüber der deutschen Bild-Zeitung die dritte Hochzeit des früheren deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff mit seiner (Ex-)Frau Bettina. Der 63-Jährige und die 49-Jährige hätten am Samstag in Hannover standesamtlich geheiratet, bestätigte am Dienstag Wulffs Büro.

Die Wulffs sorgen seit Jahren verlässlich für Schlagzeilen. Kennengelernt hatten sie sich 2006, 2008 ließ sich Christian nach 18 Jahren von seiner damaligen Frau Christiane scheiden. Im März desselben Jahres heiratete der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen (CDU) seine Bettina, der gemeinsame Sohn kam im Mai zur Welt.

Korruptionsvorwürfe

2010 wurde Christian Wulff deutscher Staatschef, doch bereits 2012 musste er im Zuge einer Korruptionsaffäre zurücktreten. Im Jahr darauf trennte sich Bettina von ihm und begann eine neue Beziehung.