Christian und Bettina Wulff im dritten Anlauf wieder zusammen

Der deutsche Ex-Bundespräsident Christian Wulff (61) und Bettina Wulff (47) sind im dritten Anlauf wieder zusammen. "Wir leben zusammen", sagte Bettina Wulff am Rande eines Benefizgolfturniers in ihrem Wohnort in Burgwedel der Neuen Presse. Der Anwalt der beiden, Christian Schertz, sagte der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag: "Beide möchten sich über die bekannte Tatsache als solche hinaus nicht äußern."