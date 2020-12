Die Wulffs, Staffel drei: Alles wieder gut?

Über ihre Sicht der präsidialen Kurz-Episode konnte er in ihrem Buch nachlesen – ein Mix aus Abrechnung und Erklärung zu Ehe, Promis und Gerüchten, wonach sie einst im Rotlicht tätig gewesen sein soll. Dennoch: Nach 26 Monaten ist das Paar, das einen gemeinsamen Sohn und jeweils ein Kind aus ihren vorherigen Ehen hat, wieder zusammen. Statt vor dem Scheidungsgericht stehen sie in der Kirche. Um sich dann 2018 wieder zu trennen – ein anderer Mann.

Der Öffentlichkeit blieb dies nicht verborgen. Die Wulffs lieferten auch selbst laufend Stoff dazu – mit Interviews und Büchern (auch er schrieb), sie brachte kürzlich ein zweites über Selbstfindung und die wahre Liebe heraus – aber mit einem anderen. Ob’s nun Fan-Reklamation gibt, wer weiß.

Dem neuesten Anlauf in puncto Liebe ist die Bunte seit Oktober auf der Spur. Nachbarn hätten berichtet, dass sie „regelmäßig“ in seinem Haus übernachtet. Von Freunden will das Blatt erfahren haben, dass sie es „wieder versuchen“. „Bei Bettina scheint Christian gerne das Opfer zu sein“, wird ein Bekannter zitiert. Noch dürftig ist die Analyse zu ihrer Sicht. Aber, vielleicht wird daran bereits geschrieben.