Freispruch für Wulff: "Erleichtert"

Wulff ist seit gut einem Jahr getrennt von seiner zweiten Frau Bettina. Er wohnt in einer gemieteten Dachwohnung in Hannover und bezieht nach den 19 Monaten im Amt den "Ehrensold" aller Alt-Bundespräsidenten von derzeit 214.000 Euro im Jahr plus Dienstwagen und Büro. Laut Focus will der 54-Jährige jetzt als Rechtsanwalt in einer Kanzlei arbeiten. Er wolle "Menschen helfen, die in einer ähnlich schwierigen Situation sind, wie ich es war", sagte er nach dem Urteil. Promi-Magazine zitieren lokale Gerüchte, dass er wieder liiert sei, allerdings ohne Namen und Fotos.

Bettina Wulff hat sich als PR-Beraterin selbstständig gemacht. Sie ist gerade auf einer Reise in Israel als Begleiterin deutscher Jugendlicher. Sie erzieht ihre beiden Kinder, darunter den Sohn von Wulff. Daneben ist sie derzeit mit einem reichen Münchner Sportartikelerzeuger liiert.