Scheidung im Hause Porsche: Wolfgang Porsche gibt Ehe-Aus bekannt

15 Jahre lang waren die ehemalige Hochschullehrerin und baden-württembergische Staatsrätin Claudia (74; vor der Ehe noch Hübner) und Wolfgang Porsche (79) ein Paar.

2019 gaben sie sich in Salzburg das Jawort. Jetzt ist alles vorbei, denn die beiden lassen sich scheiden, wie ein Sprecher von Porsche jetzt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

"Wolfgang Porsche bittet, die Privatsphäre seiner Frau sowie seine eigene zu respektieren", heißt es da.

Die beiden haben sich 2007 bei einer Einladung kennen- und lieben gelernt. "Wir verspürten von Anfang an eine tiefe Zuneigung füreinander", so Porsche damals zur deutschen "Bild".

Die späte Eheschließung begründete er damals so: "Ich glaube, wir sind in einem Alter, in dem wir uns zusammen besser aufgehoben fühlen – mit Trauschein".