Der Fall von "Josef, dem Österreicher": Was wir wissen – und was nicht

Ein 25-jähriger Mann, verwahrlost, seltsam bekleidet, betrat am Montag ein Wirtshaus im niederländischen Dorf Ruinerwold und bestellte Bier. Als er dem verblüfften Wirten erzählte, dass er seit Jahren mit anderen Jugendlichen in einem isolierten Raum lebe und geflohen sei, verständigte der Wirt die Polizei. Seitdem überschlagen sich in niederländischen und österreichischen Medien die Ereignisse.

Mittlerweile ist bekannt, dass ein 58-jähriger Wiener in die Geschichte involviert ist und festgenommen wurde. Je mehr Details bekannt werden, desto größer werden aber auch die Fragezeichen hinter dem angeblichen "Kellerkinder"-Fall aus den Niederlanden, der Medien bereits über einen neuen Fall Fritzl spekulieren ließ.

Was wir bisher gesichert wissen - und welche Fragen es noch zu klären gilt.

Wer lebte wo und wie lange am Bauernhof?

Zumindest sechs Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren lebten mehr als neun Jahre lang in einem isolierten Raum eines abgelegenen Bauernhofs im niederländischen Dorf Ruinerwold. Auch der leibliche Vater der mutmaßlichen Geschwister dürfte dort gelebt haben. Offenbar ist der Mann seit einem Schlaganfall bettlägerig. Die Mutter dürfte verstorben sein. Wie das österreichische Außenministerium dem KURIER mittlerweile bestätigt hat, handelt es sich bei den Familienmitgliedern um niederländische Staatsbürger.

Wichtiges Detail: Laut Angaben der Polizei soll die Familie - wie zuvor berichtet - nicht in einem Keller gelebt haben: Die Polizei fuhr am Montag zum Grundstück: "Da trafen wir sechs Menschen an in einem abschließbaren kleinen Raum in der Wohnung, es war kein Keller", präzisierte die Polizei. Zuvor wurde berichtet, dass es sich um einen "Keller" gehandelt habe, der über das Wohnzimmer zugänglich war.