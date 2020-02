Coronavirus: Chinesen in den Desinfektions-Straße

In China sorgt man sich um die Jobs. „Es ist möglich, dass das Coronavirus im ersten Quartal zum Abbau von zwei bis drei Millionen Arbeitsplätzen führen könnte“, sagte Nie Wen, Analyst beim Finanzdienstleister Hwabao Trust.

„Um die Epidemie zu überwinden, muss man auf die Bremse treten, den Cashflow blockieren, die Kosten senken“, wurde Firmenchef Zhang Jixue Medienunternehmen Xinchao Media zitiert. Er will 500 Jobs, also jede zehnte Stelle streichen.

In Peking waren in der Vorwoche nur 11.500 Restaurants geöffnet. Das sind 13 Prozent in einer Metropole mit 21,54 Millionen Einwohnern. Viele Firmen, wie die Restaurant-Kette Xibei mit über 360 Filialen und 20.000 Beschäftigten fragen sich, wie lange sie noch Gehälter auszahlen können. Denn viele private Firmen sich hoch verschuldet.