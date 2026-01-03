Caracas: Starke Explosionen in Venezuelas Hauptstadt zu hören

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas sind in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) starke Explosionen und Lärm, der an den Überflug von Flugzeugen erinnerte, zu hören gewesen.

Der Vorfall begann gegen 02.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MEZ), wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Reuters sprach von mindestens einer Rauchwolke, die über der Hauptstadt zu sehen sei. Im südlichen Teil von Caracas, unweit einer großen Militärbasis, gab es demnach keinen Strom.