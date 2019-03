Boeing: Neue Software binnen zehn Tagen

Rund um den Globus muss die 737 MAX am Boden bleiben, auch verzichtet Boeing auf die Auslieferung fertiger Flugzeuge. So müssen die Maschinen vorerst bei Boeing zwischengeparkt werden. Über 50 Maschinen baut der US-Flugzeugbauer im Schnitt pro Monat. Analysten schätzen, dass das Flugverbot den US-Konzern jeden Monat 1,8 bis 2,5 Milliarden Dollar an Umsatz kosten könnte, auch wenn der sich vermutlich nur verschiebt.