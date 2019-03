Warum Airlines Boeing treu bleiben werden

Doch auch bei Airbus ist nicht alles eitel Wonne. Der Hersteller gab Mitte Februar bekannt, dass der A380 mangels Nachfrage in zwei Jahren nicht mehr produziert werde. Das Fluggerät wurde schlicht an den Bedürfnissen der Airlines vorbeiproduziert. Sie wollen lieber mit kleinerem Gerät öfters am Tag eine Strecke bedienen als einmal täglich mit einem Super-Jumbo. Bleiben in diesem zu viele Sitzplätze frei, wird der Flug rasch zu einem großen Verlustgeschäft. Auch die AUA-Mutter Lufthansa verkleinert nach dem von Airbus beschlossenen Aus für den A380 den Bestand der Riesenflieger. Von den 14 Flugzeugen sollen bis 2023 sechs an Airbus zurückverkauft werden.