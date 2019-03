Boeing-Absturz: Pilot bat nach Start um Rücklandeerlaubnis

"Break, break, erbitte Rückflug." Mit zittriger Stimme setzte der Pilot diesen Notfunkspruch bereits wenige Minuten nach dem Start ab, berichtet die New York Times am Donnerstag. Nur absolute Notfälle erlauben es, einen Funkspruch mit den Schlüsselwörtern "Break, break" einzuleiten. Die Fluglotsen sollen außerdem einen starken Auf-Ab-Wellenflug der Maschine registriert haben. Ein klares Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung war. Fünf Minuten nach dem Start soll der Kontakt dann abgebrochen sein.

Auswertung der Daten beginnt am Freitag

Nach dem Absturz einer Ethiopian-Airlines-Maschine will der US-Flugzeugbauer Boeing vorerst keine Maschinen vom Typ 737 MAX mehr ausliefern. "Wir setzen die Lieferung der 737 MAX aus, bis wir eine Lösung finden", sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Produktion des Maschinentyps werde fortgesetzt, "aber wir bewerten unsere Kapazitäten neu".