Boeing-MAX-Abstürze: Große Fluglinie stoppt die Zahlungen

Wie groß das Problem ist, zeigen Zahlen aus Luftfahrt-Fachmagazinen: Angeblich stehen mehr als 10.000 Mechaniker in den Startlöchern, um loslegen zu können, wenn es wieder eine Freigabe zum Fliegen gibt. Wobei derzeit vieles darauf hindeutet, dass es in den USA schneller gehen könnte, aber andere Luftfahrtbehörden (wie die europäische EASA) strengere Kontrollen durchführen werden. Die EASA will sogar eigene Testflüge durchführen, bevor es grünes Licht für die MAX gibt.

Am Donnerstag stieg der Chef der US-Luftfahrtbehörde, Stephen Dickson, in einen Boeing-MAX-Simulator. Danach kündigte er an, dass der Jet erst wieder abheben wird, wenn er höchstpersönlich einen Testflug mit einer MAX absolviert hat.