Boeing-Techniker sagt: „Ich würde niemals damit fliegen“

Ein Fensterplatz in einer Boeing 787 ist schon spektakulär genug. Statt der üblichen Fensterblenden zum Hinauf- und Hinunterklappen kann die Scheibe in vier Stufen angenehm gedimmt werden. So kann man selbst bei strahlendem Sonnenschein die Wolken und den Boden beobachten. Der „ Dreamliner“, wie er überall genannt wird, ist ein Wunderwerk der Technik. Doch nun sind Insiderberichte in der New York Times (NYT) gelandet, die nach der 737-MAX (zwei sind in Äthiopien und Indonesien abgestürzt) nun auch die 787 in Verruf bringen könnten. Ein Mechaniker wird darin zitiert, der meint: „Ich würde niemals damit fliegen.“

Der „ Dreamliner“ stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Zunächst begannen die Batterien sich selbst zu entzünden, was ein mehrmonatiges Grounding zur Folge hatte. Dass die Flieger am Boden bleiben mussten, machte damals aber noch nicht solche Schlagzeilen, da der Jet in Europa noch nicht im Einsatz war und die Vorfälle auch glimpflicher verliefen. Schlussendlich wurden die Batterien mit einem Bleibehälter ummantelt.