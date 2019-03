Boeing-Absturz: Stimmrekorder werden ausgewertet

Nach dem Absturz der Boeing 737 MAX 8 ist der US-Flugzeughersteller auf Ursachensuche für das Unglück, bei dem 157 Menschen ums Leben kamen. Was genau und ob letztlich die Steuerungssoftware MCAS für den Absturz verantwortlich war, sollen die Auswertungen von Stimmaufzeichnungsgerät und Flugdatenschreiber ergeben. Die Auswertung der Flugschreiber lässt Boeing in Frankreich vornehmen und nicht im Herstellerland USA, was viele als ein Indiz des Misstrauens werten.

Mit der technischen Arbeit am Stimmrekorder wurde bereits begonnen, man arbeite weiter an der Untersuchung des Flugdatenschreibers, teilte die französische Luftsicherheitsbehörde (BEA) mit. Bestätigt hat sich, dass der Pilot kurz nach dem Start einen Notruf an den Tower absetzte: "Break, break, erbitte Rückflug."