Boeing 737-MAX8: Neue Software ist fertig, bald Starterlaubnis?

Bei Boeing kommt nun wieder Hoffnung auf, die nach einer Absturzserie mit Flugverbot belegte 737-MAX-Flotte in die Luft zu bekommen. Boeing-Chef Dennis Muilenburg berichtet in einem vor kurzem veröffentlichten Video, dass mehr als 100 Testflüge (mit über 200 Stunden in den Luft) absolviert wurden und über 50 Airlines die neue Software bereits testen konnten.

Der letzte Flug vor der Zertifizierung sei nun passiert, erklärte Muilenburg. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump gemeint, die MAX-Serie sollte umbenannt werden, um unbelastet auf dem Markt agieren zu können. Dazu gibt es allerdings bisher keine offizielle Aussage von Boeing. Experten rechnen aber damit, dass eine Umbenennung kommen könnte - das gab es auch schon in anderen Fällen in der Luftfahrtindustrie.