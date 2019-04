Flugunfallbericht: AUA-Jet stürzte beinahe auf Salzburg

Laut einem Zwischenbericht der Untersuchungsstelle des Verkehrsministeriums (SUB) wollte der Pilot nach Instrumenten-Flugregeln auf der Piste landen. Rund vier Kilometer vor der Landung wurde das Flugzeug von sogenannten Scherwinden erfasst. Scherwinde sind starke Fallwinde und sehr gefährlich. Im Dezember 1992 verunglückte eine DC-10 in Portugal deswegen, es starben 54 Menschen. Es gibt zahlreiche Vorfälle, im August 1985 wurde eine Lockheed so zu Boden gedrückt, dass sie über einen Highway radierte und am Flughafen Dallas explodierte – 134 Tote.

Zurück nach Salzburg. Der Flugkapitän leitete umgehend ein Durchstartmanöver ein und schob beide Leistungsheben nach vorne, wird im Bericht festgehalten. Er drückte allerdings nicht den TOGA-Knopf (TOGA bedeutet Take-Off/Go Around). Mit diesem wird der Schub reguliert.