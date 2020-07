Beulenpest in China: Behörden warnen vor möglicher Epidemie

Neuer Fall sorgt für Aufregung

In pandemischen Zeiten wie den aktuellen ist die Beulenpest zwar noch verzichtbarer als sonst, ausgerottet ist sie aber nicht. Es gibt zwar keine Impfung, allerdings wirksame Antibiotika. Zuletzt sorgte eine Epidemie auf Madagaskar, 2017, für Schlagzeilen. Auch in der Mongolei und China kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Einzelfällen.

Vorab: Woran erkennen Sie, dass Sie die Pest haben? Die relevantesten Symptome sind Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Benommenheit, später auch Bewusstseinsstörungen. Der sicherste Indikator: Sollten ihnen blau-schwarz Lymphknoten, also beulenförmige Gewächse, am Hals, der Leiste oder in den Achseln sprießen, haben Sie ein gravierendes Problem.

In der Inneren Mongolei - einer angeblich autonomen Region im Norden Chinas - sorgt nun ein neuer Infektionsfall für Aufregung. In der Stadt Bayan Nur, im Nordwesten von Peking, sollen die Behörden "alarmiert" sein, berichtete CNN, nachdem am Samstag in einem Krankenhaus bei einem Patienten der Pesterreger diagnostiziert wurde. Die zweitniedrigste Warnstufe wurde für die Region ausgerufen und gilt laut der Nachrichtenagentur Xinhua bis Jahresende.