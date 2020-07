Daniel Defoe und Heinrich Heine: Pest und Cholera sind aktuell

Das war Heinrich Heines Sache nicht.

Aus der Cholera in Paris machte er eine – Zitat – „Besprechung“ für die Allgemeine Zeitung in Augsburg. Ein Feuilleton, an dem jeder merkt, hier ist ein Dichter am Werk ... der es der „guten Cholera nicht verdenken“ konnte, dass sie sich „aus Furcht vor dem Ridikül in Respekt setzte und das Volk dezimierte“.

Die Cholera fürchtete ein gehäkeltes Damenhandtäschchen?

Nein, sie fürchtete – zweite, seltene Bedeutung vom Ridikül – die Verspottung.

Heine lässt in seinem kurzen Text (obwohl man sagt, er litt mit den Kranken ) keine Empathie erkennen.

Er ärgerte sich sogar, dass ihm das laute Sterben bei offenen Wohnungsfenstern störte, während er schöne Sätze über Leichensäcke und Totenstille formte.

Kann ja sein, dass Spezialisten recht haben, die hier den Beginn eines modernen Journalismus sehen.

Eines unsympathischen.

Das Bild oben ist ein Ausschnitt einer Illustration des Briten Frederic James Shields aus einer frühen Ausgabe von Defoes Pest-Buch.

Daniel Defoe: „Die Pest in London“

Übersetzt von Rudolf Schaller.

Verlag Jung und Jung.

320 Seiten. 25 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern

Heinrich Heine: „Ich

rede von der Cholera“

Herausgegeben von Tim Jung. Hoffmann und Campe Verlag.

64 Seiten.

14,40 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern