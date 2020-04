Podcast: „Nach der Pest entstand die Renaissance“

Die Zahl der Corona-Neuinfizierten sinkt, die Zahl jener, die auf die Intensivstation müssen, steigt allerdings. Raffaela Lindorfer hat daher Gesundheitsminister Rudi Anschober interviewt und unter anderem gefragt, ob er schon die Corona-App installiert hat. Die stand etwas in der Kritik, wird aber am Donnerstag überarbeitet. Was alles neu ist, erklären unsere Kollegen von der Futurezone. Und auch Gourmet-Papst Wolfgang Rosam kommt zu Wort. Er erzählt Marlene Auer, wie er schon den Blick nach vorne richtet.

