Von Corona genesen: "Es ist ja nicht die schwarze Pest“

"Es hat mich immer mehr beunruhigt"

Das leichte Fieber am Anfang hatte er noch nicht ernstgenommen. Als er aber plötzlich beim schnelleren Gehen außer Atem kam, schrillten bei Johann Singer, Abgeordneter der ÖVP im Nationalrat, die Alarmglocken. Am 20. März dann die Gewissheit: Es ist das Coronavirus. Er war damit der erste Parlamentarier, der sich infiziert hatte. „Mein Geruchs- und Geschmackssinn waren weg, das war aber zu diesem Zeitpunkt noch kein bekanntes Symptom“, erzählt der 62-Jährige, der auch Bürgermeister im oberösterreichischen Schiedlberg ist.

Richtig schlimm wurde es in Woche zwei der Erkrankung. „Ich habe kaum noch Luft bekommen, schon Stiegensteigen war schwierig.“ In der Folge steckte Singer auch seine Frau an, was aber zumindest den Vorteil gehabt habe, dass sie die Quarantäne gemeinsam verbringen konnten. „Und wir haben das Glück, in einem Einfamilienhaus mit Garten zu leben. Das heißt, wir konnten auch ab und zu an die frische Luft.“ Das Tückische an Covid-19 sei, dass jeder Tag anders sei. „An einem Tag habe ich gedacht, es ist vorbei. Und am nächsten habe ich mich wieder schlecht gefühlt. Außerdem habe ich im Internet viel über das Virus gelesen, was mich immer mehr beunruhigt hat“, sagt Singer. Angesteckt habe er sich bei einer Sitzung in Oberösterreich. Er saß neben jemanden, der infiziert war. „Deswegen rate ich auch jedem, den Ein-Meter-Abstand einzuhalten. Das ist meine persönliche Lehre daraus.“