108 Mafia-Festnahmen in Italien, Deutschland und anderen Ländern

Bei dem internationalen Großeinsatz gegen die Mafia am Mittwoch sind insgesamt 108 Haftbefehle vollstreckt worden. Mehrere Personen wurden aufgrund eines europäischen Haftbefehls auch in Deutschland festgenommen, wie die italienischen Carabinieri am Mittwoch bekanntgaben.

Außerdem wurden gegen sechs Menschen in Belgien, drei in Frankreich und jeweils eine Person in Portugal, Rumänien und Spanien europäische Haftbefehle vollstreckt.

