Sizilianische Mafia setzt jährlich 40 Milliarden Euro um

Am gefährlichsten sei das zunehmende Vordringen der "Paten" in das normale Wirtschaftsleben. Nur wenige Provinzen Süditaliens seien vor der Präsenz mafiöser Strukturen immun. Die Schattenwirtschaft in Italien wurde auf insgesamt 157 Milliarden Euro beziffert, 62,4 Milliarden davon seien auf Schwarzarbeit zurückzuführen, ergab die Studie.

Der italienische Staat hat vergangene Woche einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen das organisierte Verbrechen erzielt. So wurde die Nummer eins der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, festgenommen. Der Boss war seit 30 Jahren auf der Flucht.