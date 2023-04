Prozess um Mafia-Mord-Serie: Italiens Oberstes Gericht bestätigt Freispruch

In einer der aufsehenerregendsten Mafia-Mord-Serien geht 31 Jahre später ein weiteres Kapitel zu Ende. Italiens Oberstes Gericht hat am Donnerstagabend die Freisprüche für drei hochrangige ehemalige Carabinieri im spektakulären Mafia-Prozess um die Serie von Bombenanschlägen in den 1990er-Jahren bestätigt.

Damit wurden endgültig Vorwürfe aus dem Weg geräumt, der Staat habe dabei mit sizilianischen Mafiosi zusammengearbeitet. Freigesprochen wurde auch ein Vertrauter von Ex-Premier Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri.

In dem seit 15 Jahren laufenden Verfahren ging es um Vorwürfe, staatliche Vertreter hätten nach einer Reihe von Mafia-Bombenanschlägen und Attentaten, bei denen 23 Menschen, darunter die prominenten Anti-Mafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, getötet wurden, mit der Mafia verhandelt.

Im Folgenden berichten wir über: