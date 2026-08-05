Wolf nach Schafrissen zum Abschuss freigegeben

Die Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch erneut einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Anlass waren mehrere gerissene und verletzte Schafe in einem Almgebiet in St. Sigmund im Sellrain im Bezirk Innsbruck-Land.

Am Montag und Dienstag wurden insgesamt fünf tote sowie vier verletzte Tiere aufgefunden. Laut amtstierärztlicher Untersuchung ergab sich aufgrund des Rissbildes der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.