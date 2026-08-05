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Wolf nach Schafrissen zum Abschuss freigegeben
Neun Schafe verletzt oder getötet – jetzt reagiert Tirol mit einer Abschussverordnung.
Die Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch erneut einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Anlass waren mehrere gerissene und verletzte Schafe in einem Almgebiet in St. Sigmund im Sellrain im Bezirk Innsbruck-Land.
Am Montag und Dienstag wurden insgesamt fünf tote sowie vier verletzte Tiere aufgefunden. Laut amtstierärztlicher Untersuchung ergab sich aufgrund des Rissbildes der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.
Die entsprechende Abschussverordnung trat mit ihrer Kundmachung am Mittwoch in Kraft und gilt bis einschließlich 29. September. Die Jägerschaft wurde darüber informiert.
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