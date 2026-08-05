Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Umwelt

Wolf nach Schafrissen zum Abschuss freigegeben

Neun Schafe verletzt oder getötet – jetzt reagiert Tirol mit einer Abschussverordnung.
05.08.2026, 17:06

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein weißgrauer Wolf steht im Wald und blickt direkt nach vorn.

Die Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch erneut einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Anlass waren mehrere gerissene und verletzte Schafe in einem Almgebiet in St. Sigmund im Sellrain im Bezirk Innsbruck-Land.

Am Montag und Dienstag wurden insgesamt fünf tote sowie vier verletzte Tiere aufgefunden. Laut amtstierärztlicher Untersuchung ergab sich aufgrund des Rissbildes der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.

Plötzlich steht der Wolf da: So verhalten Sie sich bei einer Begegnung richtig

Die entsprechende Abschussverordnung trat mit ihrer Kundmachung am Mittwoch in Kraft und gilt bis einschließlich 29. September. Die Jägerschaft wurde darüber informiert.

Was ist los in Tirol?

Aktuelle Nachrichten aus dem Bundesland

Neun Schafe verletzt oder getötet – jetzt reagiert Tirol mit einer Abschussverordnung.
Weiterlesen
Die Verteidigung des Teenagers verzichtete auf eine Haftprüfungsverhandlung. Darum wurde die Untersuchungshaft bis 7. September verlängert.
Weiterlesen
Richterin sah „äußere und innere Tatseite“ nicht verwirklicht. Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt
Weiterlesen
Gewitter mit Starkregen führten am Sonntag zu vereinzelten Murenabgängen, die Feuerwehren im Bezirk Kufstein rückten zu rund 70 Einsätzen aus.
Weiterlesen
Ein siebenjähriger Bub aus Belgien ist am Sonntagabend in Lermoos beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.
Weiterlesen
Tirol
kurier.at, Agenturen, PEKO  | 

Kommentare