Innsbruck: Terrorverdächtiger 14-Jähriger weiter in U-Haft

Ein bereits am 20. Juli wegen des Verdachts des versuchten Beitrags zu terroristischen Straftaten festgenommener 14-jähriger Tiroler bleibt weiter in Untersuchungshaft, wie die APA berichtet.

Die für Mittwoch angesetzte Haftprüfungsverhandlung wurde abberaumt, da die Verteidigung des Jugendlichen auf eine Durchführung verzichtet habe, sagte die Sprecherin des Innsbrucker Landesgerichts, Birgit Fink, zur APA. Daher verlängere sich die Untersuchungshaft bis vorerst 7. September. Über Messenger-Dienst ausgetauscht Als Haftgründe waren Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr angenommen worden. Der Fall war vergangene Woche medial bekannt geworden, daraufhin erfolgte eine Bestätigung durch die Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Wie aus Ermittlerkreisen in Erfahrung zu bringen war, soll sich der mutmaßlich Rechtsextreme über einen Messenger-Dienst mit einem Gleichgesinnten über Anschlagspläne ausgetauscht haben.

Wie der APA bestätigt wurde, erfolgte die Festnahme wegen „Gefahr im Verzug“ an der Adresse des erst seit kurzem strafmündigen Schülers. Sie wurde von Beamten der Sondereinheit Cobra vollzogen. Der Bub sei in geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Es handle sich um ein „normales, nach außen hin unauffälliges Kind“, hieß es. Propaganda-Material bei Hausdurchsuchung gefunden Bei einer mit der Festnahme verbundenen Hausdurchsuchung wurden einschlägiges, auf eine rechte Gesinnung hindeutendes Propaganda-Material, ein Kampfmesser, eine Air-Soft-Waffe und zwei taktische Helme sichergestellt, wobei einer mit einer GoPro-Kamera zum Livestreamen von Anschlägen ausgerüstet gewesen sein soll. Der junge Tiroler befand sich seit 22. Juli in der Justizanstalt (JA) Innsbruck.

Man habe aufgrund der Chats angenommen bzw. annehmen müssen, dass es zu terroristischen Taten kommen könnte, hatte es seitens der Anklagebehörde geheißen. Nähere Angaben wollte man unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen bisher nicht machen. Nur so viel: Es würden derzeit die Chats und weiteres Datenmaterial ausgewertet. Ausländischer Dienst lieferte Hinweise Laut Informationen der „Kronen Zeitung“ wurden auch eine Stichschutzweste mit Schwedenpatch, eine schwarze FFP2-Maske mit Totenschädel und Zeichen des Dritten Reichs beschlagnahmt. Den entscheidenden Hinweis auf den rechtsgerichteten Jugendlichen habe ein ausländischer Partnerdienst geliefert, der mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gut zusammenarbeite.