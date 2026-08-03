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Tirol

Schwerer Unfall in Tirol: Siebenjähriger durch die Luft geschleudert

Ein siebenjähriger Bub aus Belgien ist am Sonntagabend in Lermoos beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.
03.08.2026, 09:34

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Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Ein siebenjähriger ist Sonntagabend bei einem Unfall auf der Ehrwalder Straße (B 187) in Lermoos im Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) schwer verletzt worden. Der Bub aus Belgien hatte zusammen mit seinem 13-jährigen Bruder plötzlich die Straße vom gegenüberliegenden Parkplatz in Richtung eines Restaurants überquert, als er vom Auto eines 63-Jährigen erfasst wurde. Der siebenjährige wurde durch die Luft geschleudert und blieb dann auf der Fahrbahn liegen.

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Die Eltern wurden Zeugen des Unfalls, weitere Personen leisteten Erste Hilfe, berichtete die Polizei am Montag. Der Bub wurde auch von einem Rettungsteam, einem Notarzt sowie von der Besatzung eines Notarzthubschraubers erstversorgt und schließlich in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Bruder blieb ebenso unverletzt wie der Autofahrer und dessen Sohn.

Die Unfallstelle war rund eineinhalb Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Nach Abschluss der Erhebungen werde Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet, hieß es.

Innsbruck
Agenturen  | 

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