Nach Stürzen im Gewitter: Belgisches Paar aus Bergnot gerettet

Ein Paar aus Belgien ist am Samstag in Maurach (Bezirk Schwaz) aus Bergnot in Sicherheit gebracht worden. Der 53-Jährige und seine Frau (55) gerieten beim Abstieg von der Seebergspitze (2.085 Meter) in ein heftiges Gewitter.

Daraufhin versuchten sie, über die Ostseite in Richtung Achensee vorwärtszukommen, gerieten aber in immer steileres und felsdurchsetztes Gelände. Nach mehreren Stürzen setzten die Wanderer gegen 17.50 Uhr einen Notruf ab, so die Polizei.

Um das Paar aus dem unzugänglichen Gebiet zu bergen, wurde ein Hubschrauber angefordert. Sowohl der Mann als auch die Frau wiesen aufgrund ihrer Stürze Verletzungen am gesamten Körper auf, sie wurden ins Krankenhaus nach Hall gebracht.