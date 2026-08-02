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Tirol

81-Jähriger tot aus Schwarzsee geborgen

Ein 81-Jähriger fuhr mit dem E-Bike zum Schwarzsee, um schwimmen zu gehen. Nach einer groß angelegten Suche wurde er in der Nacht tot aus dem Wasser geborgen.
02.08.2026, 11:22

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Ein Notfallsanitäter mit gelber Weste schreibt mit einem Stift auf ein Klemmbrett.

Ein 81-Jähriger ist Samstagfrüh tot aus dem Schwarzsee in Kitzbühel geborgen worden. Der Mann war am Freitagvormittag mit seinem E-Bike zum See aufgebrochen, um dort zu schwimmen. Als er nicht nach Hause kam, erstattete seine Frau Abgängigkeitsanzeige.

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Im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion wurde das an einen Baum angelehnte Fahrrad gegen 19.00 Uhr entdeckt. Anschließend begann eine mehrstündige Suche im Schwarzsee. Eine Obduktion soll die Todesursache klären. 

Nach Angaben der Polizei entdeckte die Wasserrettung die Leiche des 81-Jährigen gegen 1.15 Uhr im nördlichen Uferbereich in einer Tiefe von rund 1,5 Metern. Der Sprengelarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Agenturen  | 

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