Katze in Tirol getötet: Vier Verdächtige vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen

Im Fall eines im April aufgetauchten Videos, das angeblich die Misshandlung und Tötung einer Katze mit einer Schaufel im Tiroler Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) zeigen soll, sind vier Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 25 Jahren am Dienstag am Landesgericht Innsbruck rechtskräftig freigesprochen worden. Die Richterin sah weder „die äußere noch die innere Tatseite“ der Tierquälerei verwirklicht, wie sie nach der eineinhalbstündigen Verhandlung erklärte. Diese wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. Nach der Verkündigung des Freispruchs, zu dem die Staatsanwältin schließlich Rechtsmittelverzicht anmeldete, referierte die Richterin im Rahmen der Urteilsbegründung die Verantwortung der Angeklagten sowie die Argumentationslinie der Verteidigung in der vorangegangenen Verhandlung. Die angeklagten Einheimischen hatten im Prozess erklärt, das Tier am Straßenrand verletzt aufgefunden zu haben. Dann hätten sie den Kater getötet, um ihn von den Qualen zu „erlösen“, aber jedenfalls nicht gequält, so die Richterin.

Aus diesem Grund habe einer der Angeklagten, der gelernter Metzger sei, ein Bolzenschussgerät aus dem Auto geholt und dieses schließlich auch betätigt. „Die Katze wurde zuvor in einen Hof gebracht und dort fixiert“, führte die Vorsitzende zusätzlich aus. Nach dem Bolzenschuss sei mit einer Schaufel auf das Tier eingeschlagen und zusätzlich noch „zum Kehlschnitt angesetzt“ worden. Dem Kater nicht „mutwillig“ Qualen zugefügt Da es aber nicht eindeutig sei, dass das Tier nach dem Bolzenschuss überhaupt noch Schmerzen empfunden habe, sei der Tatbestand der Tierquälerei nicht verwirklicht, führte die Richterin aus. „Welcher Tierquäler setzt außerdem schon ein Bolzenschussgerät an“, fragte sie in der Urteilsbegründung. „Für den Tatbestand der Tierquälerei braucht es jedenfalls eine rohe Misshandlung des Tieres mit dem Vorsatz, ihm mutwillig Qualen zuzufügen und es mutwillig zu töten“, stellte die Richterin klar. Dabei stützte sich das Gericht auch auf das Gutachten des Sachverständigen, der bei der Verhandlung zu Wort gekommen war. Laut diesem sei es unklar, ob das Tier nach dem Bolzenschuss überhaupt noch Qualen gelitten beziehungsweise Schmerzen empfunden habe. Die auf dem Video zu sehenden Zuckungen des Katers könnten dabei auch „unwillkürliche“ und schlicht Muskelzuckungen sein, die nicht zwangsläufig auf Schmerzen hindeuteten.