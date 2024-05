Budgetbilanz für 2023: Umgerechnet hat jeder Steirer 4.505 Euro Schulden

Die steirischen Landtagswahlen im Herbst sind die Letzten des Superwahljahres 2024, haben aber bereits jetzt deutliche Auswirkungen: So will die ÖVP-SPÖ-Landesregierung für das kommende Jahr kein Budget, sondern nur ein Provisorium vom Landtag beschließen lassen, also quasi die Fortschreibung des Status quo ohne besondere Akzente.