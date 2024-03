Drexler: "Das Klima zwischen ÖVP und SPÖ ist im Bund vergiftet"

Es gibt auf jeden Fall weniger Dynamik in der Entwicklung. Ich sehe die Gefahr, dass wir in Graz ziemlich viel Stillstand erleben. Und dass sich die KPÖ nur in einer moderierenden Rolle sieht und die grüne Vizebürgermeisterin die Politik gestaltet.

Ich warte seit mittlerweile mehr als zwei Jahren auf eine definitive Antwort, wie die Landeshauptstadt Graz in der schwelenden Stadiondiskussion, ob es eines oder zwei Stadien geben soll, zu tun gedenkt. Die Merkur-Arena in Liebenau gehört zu 100 Prozent der Stadt Graz. Es gibt eine große Diskussion zwischen den beiden Grazer Fußballklubs, aber es gibt keine Entscheidung der Stadt Graz. Es wäre leichter für alle Beteiligten, wenn man zumindest endlich wüsste, was die Stadt in dieser Angelegenheit will.

Natürlich muss ich als Landeshauptmann mit der Bürgermeisterin der Landeshauptstadt zusammenarbeiten. Das tue ich auch im Interesse der Grazerinnen und Grazer und im Interesse einer guten Fortentwicklung. Dass das nicht immer einfach ist, gestehe ich sofort. Ich sehe vor allem, dass die Regierungskonstellation in Graz nicht zu den entscheidungsfreudigsten Institutionen in Österreich gehört.

Weil ich glaube, dass das Klima zwischen ÖVP und SPÖ wahrscheinlich seit dem 4. Februar 2000 (Anm.: Erste schwarz-blaue Regierung unter Wolfgang Schüssel) belastet und vergiftet ist. Mit Aufs und Abs. Es gab sehr viel Misstrauen selbst in der Zeit, in der man gemeinsame Regierungen zwischen 2006 und 2017 gebildet hat. Meiner Meinung nach hätte so ein Neubeginn eine große Chance.

Ich bin geprägt von der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der SPÖ, die wir in der Steiermark erleben. Das war nicht immer so, wir haben auch hier konfliktreichere Tage erlebt. Aber seit Hermann Schützenhöfer und Franz Voves die Reformpartnerschaft begründet haben, gibt es eine gute Zusammenarbeit. Ich bin auch überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen Anton Lang und mir mindestens so vertrauensvoll ist, wie jene von Schützenhöfer und Voves.

Ich kann mich an keine Debatten erinnern. Ich kümmere mich aber auch hauptsächlich darum, dass die Interessen der Steiermark gewahrt sind. Jedes Scharmützel, das in irgendwelchen Wiener Politzirkeln stattfindet, interessiert mich nicht.

Aber so rund um Weihnachten und vor der Österreich-Rede in Wels tauchten immer wieder Debatten auf, ob nicht jemand anderer an der Spitze für die Volkspartei besser wäre.

Natürlich gibt es mit den Freiheitlichen Überlappungen. Und ich bemühe mich in der Steiermark auch um ein gutes Gesprächsklima mit der FPÖ. Auf persönlicher Ebene gibt es da überhaupt kein Problem. Ich sehe nur, dass Herbert Kickl ganz bewusst die FPÖ in eine Situation führt, wo sie möglichst an keiner Koalition im Bund teilnehmen kann.

Er ist ein klasser Bursch. Aber auch Leonore Gewessler ist in der Steiermark geboren. Das allein hilft mir nichts. Es geht um so etwas wie pragmatische Vernunft und die scheint manchen der Grünen abhandengekommen zu sein.

Weil ich zum Beispiel bei für die Steiermark wesentlichen Themen eine maximale Unbeweglichkeit der Grünen sehe. Da gibt es etwa die Diskussion über den Ausbau der Pyhrnautobahn im Süden von Graz. Da hat die Landesregierung bei der TU Graz eine Studie in Auftrag gegeben, die besagt, dass diese Autobahn zu 103 Prozent ausgelastet ist. Wenn ein Kochtopf zu 103 Prozent angefüllt ist, da braucht das Wasser nicht einmal kochen, dass es übergeht. Übergehen heißt im Straßenverkehr, dass die Autofahrer auf das niederrangige Straßennetz in den Ortschaften ausweichen. Das wollen wir nicht.

Sie haben diese Woche eine Steiermarkrede gehalten und dabei ein Thema aufgegriffen, dem sich zuletzt auch Innenminister Gerhard Karner intensiv gewidmet hat: der steigenden Jugendkriminalität. Ist das so ein großes Problem geworden? Sehen Sie das eine Fehlentwicklung?

Sehr, sehr viele Menschen sehen da eine Fehlentwicklung. Sehr, sehr viele Menschen waren auch fassungslos ob der Ereignisse und Verbrechen, über die wir in den vergangenen Wochen erfahren haben. Wenn Kinder, Mädchen über einen längeren Zeitraum unter Drogen, unter Alkohol gesetzt und auch noch missbraucht und vergewaltigt werden, die Täter auch Minderjährige sind, dann erwartet man sich eine klare Reaktion des Rechtsstaats und der Rechtsordnung. Man erwartet sich nicht, dass praktisch alle Beteiligten auf freiem Fuß bleiben. Hier ist die Gesellschaft gefordert. Weil ich glaube, wenn die Rechtsordnung nicht mit Klarheit reagiert, werden die Verwerfungen in der Gesellschaft noch größer.

Geht es da um die Senkung der Strafmündigkeit?

Ich weiß nicht, ob so eine Senkung der Strafmündigkeit die Lösung ist, aber es muss zumindest darüber diskutiert werden können, wenn es in der Schweiz ein Strafmündigkeitsalter von 10 Jahren gibt. Vor allem aber ist ein Gutteil der mutmaßlichen Täter ohnehin bereits über 14. Wenn ich mir anschaue, was es alles an Untersuchungshaftbegründungen in der letzten Zeit gegeben hat, und hier bleiben trotz dieser neuen Intensität an Jugendverbrechen alle auf freiem Fuß, dann muss darüber geredet werden.

Wie soll das passieren?

Da gehören alle an einen Tisch, vom Kinderpsychiater bis zur Polizei, vom Staatsanwalt bis zu Richtern, von der Schulbehörde zur Jugendanwaltschaft. Alle diese Expertinnen und Experten werde ich jetzt in der Steiermark an einen Tisch holen, um Ratschläge einzuholen, die an die Bundesregierung gerichtet werden könnten. Einfach darauf zu hoffen, dass sich das wieder beruhigt, ist zu wenig. Ich erlebe da ja überhaupt eine abgetauchte Justizministerin. Das halte ich in einer Zeit, wo so Unfassbares passiert, für gefährlich.