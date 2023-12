Wahl 2024 in der Steiermark: LH Drexler hat keinen Plan B

Der steirische ├ľVP-Chef Christopher Drexler hat 2024 seine erste Wahl als amtierender Landeshauptmann zu schlagen. Voraussichtlich im November 2024 wird in der Gr├╝nen Mark ein neuer Landtag gew├Ąhlt. Drexler will den ersten Platz verteidigen, denn f├╝r den Fall einer Wahlniederlage habe er "keinen Plan B", sagte er im Interview mit der APA kurz vor Weihnachten. Eine kommende Legislaturperiode als Landeshauptmannstellvertreter k├Ânne er sich nicht vorstellen.

Drexler blickt auf ein "schwieriges Jahr f├╝r viele" zur├╝ck: "Wir haben - wie in ganz Europa - mit den Folgen der Teuerung und indirekt mit den Folgen internationaler Krisen zu k├Ąmpfen", aber es sei in der Steiermark gelungen "einige Dinge in die richtige Richtung zu r├╝cken". Der ├╝berwiegende Teil der Steirerinnen und Steirer habe den Eindruck, dass die Gr├╝ne Mark "besser als andere Bundesl├Ąnder" durch die Krise komme, sagte er mit Berufung auf eine k├╝rzlich ver├Âffentlichte Studie.

F├╝r das kommende Wahljahr habe er sein Team nun komplett: Drexler musste im Herbst f├╝r den schwer erkrankten langj├Ąhrigen Agrarlandesrat Hans Seitinger Simone Schmiedtbauer als Landesr├Ątin von Br├╝ssel nach Graz holen. Die ├╝ber Jahre von der Opposition stark kritisierte Gesundheitslandesr├Ątin Juliane Bogner-Strau├č musste Karlheinz Kornh├Ąusl weichen und ging zur├╝ck in den Nationalrat. Sein Team sei nun komplett: "Wir haben mit den beiden zwei wirkliche Verst├Ąrkungen in die Landesregierung bekommen." Kornh├Ąusl habe in den "f├╝r die Steirerinnen und Steirer so wichtigen und gleichzeitig schwierigen Bereich der Gesundheit und Pflege einen neuen Elan und neue Zuversicht" gebracht - unterlegt mit einem 130 Mio. Euro schweren Personalpaket, so Drexler.

Stichwort Gesundheitsbereich: Zuletzt gab es einmal mehr negative Schlagzeilen rund um das geplante Leitspital Liezen, doch der Landeshauptmann sieht dennoch langfristig eine Verbesserung f├╝r die Region: "Ich glaube in zehn Jahren sagen alle heutigen Kritiker, dass es eine kluge Entscheidung war, das Leitspital zu bauen", ist er ├╝berzeugt. Es gab Verz├Âgerungen, "aber ich rechne 2024 mit dem Spatenstich", so Drexler weiter. F├╝r die Nachnutzung der drei bestehenden Spit├Ąler in der Region reifen die ├ťberlegungen. In Schladming will die Klinik Diakonissen als Betreiber eine Nachnutzung selbst organisieren und in Bad Aussee soll das Spital definitiv eine Nachnutzung im Gesundheitsbereich erhalten. Einzig f├╝r den Standort Rottenmann liegen derzeit noch keine genaueren Pl├Ąne vor, so der Landeshauptmann.

November ist wahrscheinlich

Bez├╝glich des Wahltermins 2024 wollte er sich noch nicht festlegen, aber "ich gehe von November aus": "Da wir ein Schaltjahr haben, kann sogar der Zufall eintreten, dass wir wieder am 24. November w├Ąhlen. Ich bin zwar kein Zahlenmystiker, aber das w├╝rde mir ganz gut gefallen." Bis dahin wolle er die Arbeit mit der SP├ľ in der Koalition fortsetzen. Dabei soll die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Steiermark sowie das Programm f├╝r Klimaschutz durch neue Technologien im Vordergrund stehen.

Die ├ľVP-Hauptthemen des bevorstehenden Landtagswahlkampfs werden sich auf "qualit├Ątsvolle, fl├Ąchendeckende Gesundheitsversorgung, der Beitrag zum Klimaschutz sowie Wohlstand und Arbeit durch neue moderne Arbeitspl├Ątze" konzentrieren - "das wird so in etwa das Dreigestirn sein", k├╝ndigte Drexler an. Au├čerdem wolle er die "b├╝rgerlichen Tugenden Eigenverantwortung, Leistung und Sicherheit" in den Mittelpunkt stellen.

Schon im Sommer hatte der Landeshauptmann als Ziel f├╝r nach der Wahl eine Fortsetzung der Regierung mit der SP├ľ ge├Ąu├čert, die FP├ľ aber als Koalitionspartner nicht ausgeschlossen. Dass gegen den steirischen FP├ľ-Chef Mario Kunasek ermittelt wird, st├Âre ihn dabei nicht: "Es gilt f├╝r Mario Kunasek wie auch f├╝r alle anderen, die im strafrechtlichen Zusammenhang Beschuldigte sind, die Unschuldsvermutung", so lange es zu keiner rechtskr├Ąftigen Verurteilung komme. "Mein Ziel ist es aber ohnehin als Erster durch's Ziel zu gehen." Daf├╝r habe er auch "viel Zuversicht", denn er merke bei den Gespr├Ąchen mit den Leuten, dass "meine Amtsf├╝hrung f├╝r gut befunden wird". "Alle empirischen Befunde, die mir zur Verf├╝gung stehen, n├Ąhren meine Zuversicht f├╝r 2024", gab sich der Landeshauptmann optimistisch.

Die erst vor wenigen Tagen auf EU-Ebene durchgebrachten neuen Asyl-Regeln begr├╝├čte Drexler: "Das ist au├čerordentlich positiv und ein wesentlicher Schritt hin zur Bek├Ąmpfung der illegalen Migration. Das trifft sich mit dem, was ich schon vor etlichen Monaten gesagt habe: Asylrecht darf nicht missverstanden werden. Wer von Krieg oder Verfolgung betroffen ist, muss einen sicheren Hafen vorfinden, aber er oder sie hat nicht das Recht den genauen Hafen auszusuchen."

F├╝r Weihnachten und Silvester hofft er auf einige Tage in "famili├Ąrer Verbundenheit und gro├čer Ruhe". Schon am Samstag warte ein "Weihnachtsprolog mit allen Kindern, Partnern und Neffen und einem ganz gro├čen Truthahn". Der Heilige Abend werde daf├╝r im kleinen Familienkreis sein und am 26. Dezember stehe ein "traditionelles Cousinen-, Cousins, Onkel- und Tantentreffen" in Wien am Programm. Pers├Ânlich habe sich der Landeshauptmann f├╝r 2024 vorgenommen wieder mehr laufen zu gehen - f├╝r den bevorstehenden Wahlkampf wohl ein passender Vorsatz.