Arzt als Gesundheitslandesrat: "Es sollte keine Denkgrenzen geben"

Das Personal ist natürlich eine Riesenfrage, da braucht es mehrerlei: Geld ist ein Ansatz, sprich Gehalt. Da haben wir in der Steiermark doch eine erhebliche Summe in die Hand genommen. Wir haben ein Gehaltspaket von 130 Millionen Euro jährlich geschnürt und den Bundesgehaltsabschluss von 9,15 Prozent übernommen. Aber Geld ist halt nicht alles: Da geht es um Dienstplansicherheit, um Fragen der überbordenden Bürokratie und Dokumentations- und Administrationspflichten sowohl in der Pflege als auch im ärztlichen Bereich. Es geht um die Vereinbarkeit von Job und Familie. Das sind alles Bälle, die wir in der Luft haben, Themen, die wir anpacken, aber das geht nicht von heute auf morgen. Das Gesundheitssystem ist in Jahrzehnten so gewachsen.

Das Thema Wartezeiten stört mich sehr. Wir hatten Ende Jänner den Auftakt zu einem großen Projekt zur Reduktion der Wartezeiten, da waren alle Player an einem Tisch: 35 Expertinnen und Experten aus verschiedensten Bereichen, die schauen, wo haben wir großen Aufholbedarf? Das sind Knie- und Hüftgelenksoperationen, Operationen wegen Grauem Star und Behandlungen bei Prostatakrebs und Darmkrebs. Ich möchte noch vor dem Sommer erste Maßnahmen präsentieren. Das Novum daran ist, nicht zu sagen, das ist mein Patient und das deiner, sondern zu fragen, was können wir gemeinsam tun?

Politik: Kornhäusl war in Schülerunion und JVP; 19.12.2019 - 16.10.2023 für die ÖVP im Bundesrat, zuletzt dort auch Fraktionsvorsitzender. In der Ärztekammer u. a. auch Bundessektionsobmann der Sektion Turnusärzte. Seit 2022 Vize-Landesparteiobmann der ÖVP, seit 17. 10. 2023 Landesrat

Beruf: 2001 - 2009 Medizinstudium in Graz, zuletzt Facharzt für Innere Medizin am LKH Graz II / Standort West

Da müsste man aber auch die Bundesländergrenzen überdenken.

Das ist absolut ein Thema. Wir müssen die Mauern in unserem Köpfen einreißen, wenn es um die verschiedenen Träger geht und Verantwortungsbereiche, etwa niedergelassener Bereich oder Spitalsbereich. Aber es gibt ja auch schon Kooperationen, das sind zwar noch zarte Pflänzchen, aber wir haben sie, etwa mit dem Klinikum Klagenfurt. Wir denken heute in Wirtschaftsregionen, in Tourismusregionen – warum dürfen wir nicht auch in Gesundheitsregionen denken? Und sagen, es gibt eine Gesundheitsregion Südösterreich und Ostösterreich?

Was müsste passieren?

Es wäre schön, einen österreichischen Masterplan Gesundheit zu entwickeln, wo ich sage, was kann Tirol, was die Steiermark nicht kann, was kann Niederösterreich nicht, was die Steiermark kann? Es gibt so spezielle Eingriffe, die so selten sind, dass es Sinn macht, die an einem Ort zu bündeln.