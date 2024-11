Landtagswahlen: Das Superwahljahr endet in der Steiermark

Wahltag

941.509 Steirerinnen und Steirer sind am Sonntag wahlberechtigt, die letzten Wahllokale schließen um 16 Uhr. Kurz darauf gibt es erste Hochrechnungen, mit dem vorläufigen Ergebnis ist gegen 19.30 Uhr zu rechnen

Grundmandat

In der Steiermark gibt es keine Prozenthürde für den Einzug in den Landtag: Die Parteien müssen in einem der vier Wahlkreise ein Grundmandat erreichen. In Graz & Umgebung kostete ein Grundmandat 2019 rund 12.100 Stimmen