Zwischen Politik und Privatleben: So ticken Steiermarks Spitzenpolitiker

941.509 Steirerinnen und Steirern sind am 24. November wahlberechtigt . Unter ihnen befinden sich sechs, die in den Monaten vieles gefragt wurden – die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen der landesweit antretenden Parteien.

Mit welcher historischen Persönlichkeit würden Sie gern einen Kaffee trinken und warum?

Christopher Drexler, ÖVP: Mit Erzherzog Johann. Er hat so viel gemacht für die Steiermark und mich würde interessieren, was ihn zu so viel Pioniergeist angetrieben hat.

Anton Lang, SPÖ: Mit Bruno Kreisky, weil er ein politisches Vorbild ist und ihm unzählige Errungenschaften zu verdanken sind.

Mario Kunasek, FPÖ: Mit dem ehemaligen Landeshauptmann von Kärnten, Jörg Haider. Ich würde gerne über die aktuellen politischen Entwicklungen mit ihm sprechen.

Sandra Krautwaschl, Grüne: Mit Sophie Scholl: Weil sie in einer fürchterlichen Zeit so mutig und leidenschaftlich für ihre Überzeugungen eingetreten ist.

Claudia Klimt-Weithaler, KPÖ: Mit Clara Zetkin. Eine beeindruckende Friedensaktivistin, Frauenrechtlerin und kommunistische Politikerin, die sich in Männerdomäne durchgesetzt hat.

Niko Swatek, Neos: Winston Churchill, wie ich ein Berufsoptimist. Er hat das britische Volk mit Mut durch unfassbar schwierige Zeiten geführt. Bewundernswert!