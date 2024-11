Was ist im Landtag nicht erlaubt? "Rumoren, balgen, schlagen"

Seit mehr als 500 Jahren hängt die sogenannte "Rumortafel" neben dem Hauptportal des Landhauses in Graz, wo der Landtag seinen Sitz hat sowie Teile der Landesregierung und -verwaltung.

Daß niemand wer der auch seyn mag sich unterstehe in dießem hochbefreyten Landthaus zu rumoren die Tolch oder Brodmeßer zu zucken zu palgen und zu schlagen oder Maulstreiche auszugeben.

Heute regelt die von Abgeordneten beschlossene Geschäftsordnung, was in der Landstube, dem Sitzungssaal, erlaubt ist und was nicht. 1588 gab der Landesfürst die Regeln vor.