Spitalsfrage spaltet die steirische Landespolitik auch weiterhin

Damit könnte die Sondersitzung des Landtag Steiermark am Mittwoch auch gleich wieder enden. Denn der Forderung der Opposition an die ÖVP-SPÖ-Landesregierung, den Bau des Leitspital Liezen zu stoppen, erteilt Kornhäusl eine Absage: "Wir könnten es uns vor einer Landtagswahl leicht machen und sagen, ja, wir gehen zurück an den Start, drücken die Stopptaste. Aber das wäre nicht ehrlich und nicht fair."