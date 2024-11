Sondersitzung knapp vor Wahlen wegen umstrittenem Spital

In kaum einem Punkt ist sich die gesammelte Opposition im steirischen Landtag so einig wie in diesem: Für FPÖ, Grüne, KPÖ und Neos ist der geplante Spitalsneubau in Stainach-Pürgg alias Klinikum Stainach, besser bekannt als Leitspital Liezen, ein "Pleiten-, Pech- und Pannenprojekt".