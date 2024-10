FPÖ-Kunasek: "Erster zu werden ist diesmal möglich"

Fünfeinhalb Wochen sind es noch bis zu den Landtagswahlen in der Steiermark, die Dichte an Medienterminen erhöht nun nahezu minütlich.

FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek präsentiert am Donnerstag sein Wahlprogramm von A wie Arbeit bis W wie Wohnen, ein Heftchen in A 5-Größe mit 40 Seiten, das er als "reformorientiert" beschreibt: "Und nicht so more of the same wie es von den beiden Jetzt-Noch-Regierungsparteien kommt."